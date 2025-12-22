Кристина Резцова из Подмосковья выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества
Подмосковная биатлонистка Кристина Резцова финишировала первой в масс старте на третьем этапе Кубка Содружества, который проходил в городе Чайковский Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Резцова преодолела дистанцию 12,5 км за 37 минут 5,6 секунды, совершив два промаха на четырёх огневых рубежах. Серебро взяла Виктория Сливко, бронзовая награда досталась Елизавете Бурундуковой.
Следующий этап Кубка Содружества состоится 22-25 января в Раубичах.
Резцова тренируется в Областном центре олимпийских видов спорта, а также в СШОР «Истина» в Истре. Ранее сообщалось, что она успешно выступила на втором этапе Кубка России.
