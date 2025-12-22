Забег Дедов Морозов и Снегурочек в Подольске собрал порядка 500 участников
Около 500 человек стали участниками забега Дедов Морозов и Снегурочек, который состоялся в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Праздник начался с разминки, которую провёл известный боксёр, многократный чемпион первенств России и Европы Михаил Усов.
«В честь наступающего года участники пробежали по парку ровно 2026 метров. Активные Деды Морозы и Снегурочки показали, как весело, на свежем воздухе и по-спортивному надо встречать праздник. На финише всех бегунов ждали памятные медали и подарки «Тайного Деда Мороза». Горячий чай и гречневая каша стали приятным дополнением к забегу»,– рассказали в администрации.
Бить «Зимние рекорды» пришли горожане разных возрастов – от юных воспитанников городских спортивных школ, кружков и секций до представителей проекта «Активное долголетие». Участники подготовили множество вариантов костюмов новогодних волшебников.