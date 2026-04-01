Дзюдоисты из Подмосковья стали победителями и призёрами международного турнира

01 апреля 2026, 12:12

Четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на международных соревнованиях по дзюдо «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Участниками турнира, проходившего в северной столице 27-30 марта, стали более тысячи атлетов из России, Таджикистана, Белоруссии и Армении.





«Золотые медали в своих весовых категориях получили подмосковные дзюдоисты Егор Бохонов, Хаитбек Джураев, Алина Гаданова и Анастасия Романович», — говорится в сообщении.