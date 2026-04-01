Подмосковные конькобежцы завоевали 19 медалей на турнире «Коломенский лёд»

01 апреля 2026, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Восемь золотых, девять серебряных и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на XVI всероссийских соревнованиях «Коломенский лёд». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





В этом году участниками турнира стали свыше 150 спортсменов из разных регионов России в возрасте от 16 лет. Комплекты медалей разыгрывались на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров.





«Награды высшей категории получили Арина Денисова, Милана Маркова, Матвей Сергеев и Алексей Дауд. Кроме того, по два золота выиграли Людмила Кузьменко и Яков Федяев», — говорится в сообщении.