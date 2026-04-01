На матче «Нефтехимик» — «Факел» в Нижнекамске не будет зрителей

Встреча 23-го тура Лиги PARI между нижнекамским «Нефтехимиком» и воронежским «Факелом», перенесенная с 8 марта на 1 апреля из-за аномальных морозов, состоится при пустых трибунах. Об этом сообщил директор «Нефтехимика» Валерий Калачев.





Как пишет Metaratings.ru, футболисты выйдут на поле с траурными повязками, а перед началом игры объявят минуту молчания. Такое решение приняли в связи с трагедией, произошедшей накануне на промышленной площадке «Нижнекамскнефтехима».



В результате взрыва три человека погибли, еще 70 пострадали. В городе отменили все массовые мероприятия, включая спортивные и культурные.



В турнирной таблице Лиги PARI «Факел» занимает первую строчку, набрав 53 очка в 25 матчах. «Нефтехимик» располагается на восьмом месте с 35 баллами.



