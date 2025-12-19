Дзюдоисты из Подмосковья вышли в финал международного турнира

19 декабря 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области прошла в финал международного юношеского турнира по дзюдо «Битва Городов». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





За Подмосковье выступают 14 воспитанников спортшколы по единоборствам из Щёлкова: Денис Кулигин, Артур Джигкаев, Абдула Сулейманов, Артём Никулин, Тимур Алиев, Хаитбек Джураев, Егор Бохонов, Даниял Идармачев, Илья Бушуев, Нико Сурманидзе, Алексей Топтыгин, Абубакр Джураев, Константин Резников и Илья Топтыгин.





«На пути к финалу ребята победили команды из США, Оренбурга, Иркутска, Краснодара и Санкт-Петербурга. В битве за первое место турнира они встретятся с командой Нальчика», — говорится в сообщении.