Дзюдоисты из Подмосковья вышли в финал международного турнира
Команда Московской области прошла в финал международного юношеского турнира по дзюдо «Битва Городов». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
За Подмосковье выступают 14 воспитанников спортшколы по единоборствам из Щёлкова: Денис Кулигин, Артур Джигкаев, Абдула Сулейманов, Артём Никулин, Тимур Алиев, Хаитбек Джураев, Егор Бохонов, Даниял Идармачев, Илья Бушуев, Нико Сурманидзе, Алексей Топтыгин, Абубакр Джураев, Константин Резников и Илья Топтыгин.
«На пути к финалу ребята победили команды из США, Оренбурга, Иркутска, Краснодара и Санкт-Петербурга. В битве за первое место турнира они встретятся с командой Нальчика», — говорится в сообщении.Финал турнира «Битва Городов» проходит на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае с 6 по 19 декабря.