Черышев назвал главных претендентов на переход в Европу
Бывший тренер испанской «Севильи» Дмитрий Черышев высоко оценил перспективы двух молодых российских полузащитников — Матвея Кисляка из «ЦСКА» и Алексея Батракова из «Локомотива».
По его словам, которые приводит Metaratings.ru, эти футболисты сегодня являются главными претендентами на переход в «хороший европейский клуб». Черышев отметил, что Кисляк и Батраков отлично проявляют себя на поле и продолжают прогрессировать.
«Если вторую часть сезона они проведут так же ярко, то привлекут внимание европейских команд», — сказал собеседник издания.В текущем сезоне РПЛ Алексей Батраков в 17 матчах забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро. Тем временем Матвей Кисляк в 18 играх отметился четырьмя голами и пятью ассистами. Его стоимость составляет около 20 миллионов евро.