Черышев назвал главных претендентов на переход в Европу

18 декабря 2025, 12:52

Черышев: Кисляк и Батраков являются главными претендентами на переход в Европу

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший тренер испанской «Севильи» Дмитрий Черышев высоко оценил перспективы двух молодых российских полузащитников — Матвея Кисляка из «ЦСКА» и Алексея Батракова из «Локомотива».





По его словам, которые приводит Metaratings.ru, эти футболисты сегодня являются главными претендентами на переход в «хороший европейский клуб». Черышев отметил, что Кисляк и Батраков отлично проявляют себя на поле и продолжают прогрессировать.

«Если вторую часть сезона они проведут так же ярко, то привлекут внимание европейских команд», — сказал собеседник издания.