В Орехово-Зуеве завершили капремонт стадиона «Торпедо»

19 декабря 2025, 10:09

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Стадион «Торпедо», расположенный в Орехово-Зуеве по адресу: Мадонская улица, дом №37, капитально отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь стадиона составляет 24,5 тыс. квадратных метров, на трибунах могут разместиться около тысячи человек.





«В рамках капремонта на спортивном объекте обновили футбольное поле и беговые дорожки, а также спортзалы и раздевалки, кровлю и фасад, заменили все инженерные сети, двери и окна. Кроме того, на территории стадиона обустроили ещё одно игровое поле с искусственной травой, мини-футбольное поле, площадку для воркаута, беговую дорожу и хоккейную коробку», — говорится в сообщении.