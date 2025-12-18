Синицын предрек Сафонову статус первого вратаря в ПСЖ

18 декабря 2025, 13:49

Фото: iStock/haizon

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын назвал игру Матвея Сафонова в финале Кубка «очень достойной» и заявил, что будет странно, если голкипер не станет стартовым игроком.





Россиянин стал героем финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». Основное время закончилось 1:1, а в серии пенальти Сафонов отразил четыре удара из пяти и заслуженно получил звание лучшего игрока встречи.



Синицын добавил, что после такой игры будет странно, если Сафонов не станет первым вратарём «ПСЖ», хотя решение остаётся за тренером.





«Будет странно, если после такой игры он не станет первым вратарём «ПСЖ». Хотя тренер может и не сделать его таким из своих соображений. Но Матвей точно сделал всё, что мог», — сказал Синицын в беседе с Metaratings.ru.