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Нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес оценил выступление африканских команд на ЧМ-2026

Мозес: мне понравилось выступление африканских команд на ЧМ, горжусь ими
Фото: iStock/gorodenkoff

Нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид в беседе с Metaratings.ru оценил выступление африканских команд на прошедшем чемпионате мира-2026.



Мозес был впечатлён игрой африканских сборных на этом чемпионате мира. По его словам, их выступление значительно улучшилось по сравнению с предыдущим мундиалем. Тогда они не смогли далеко продвинуться, а сейчас всё сложилось иначе. Он также выразил свою гордость за них.

Испанская сборная завоевала свой второй чемпионский титул на чемпионате мира, обыграв в финале команду Аргентины с минимальным счётом 1:0. Победный гол на последней минуте матча забил полузащитник Ферран Торрес.

Чемпионат мира, который проходил с 11 июня по 19 июля, состоялся в США, Канаде и Мексике и впервые собрал 48 команд со всего мира. Турнир был проведён в 16 городах. В нём приняли участие девять сборных из Африки, и каждая из них смогла выйти в плей-офф.

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Екатерина Коршунова

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