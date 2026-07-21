Нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес оценил выступление африканских команд на ЧМ-2026

21 июля 2026, 16:29

Мозес: мне понравилось выступление африканских команд на ЧМ, горжусь ими

Фото: iStock/gorodenkoff

Нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид в беседе с Metaratings.ru оценил выступление африканских команд на прошедшем чемпионате мира-2026.