Воробьёв посетил Покровский монастырь в День Казанской иконы Божией Матери

21 июля 2026, 15:32

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

День обретения Казанской иконы Божией Матери отмечается в России 21 июля. В этот день губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Покровский ставропигиальный женский монастырь и поздравил с праздником настоятельницу обители игуменью Феофанию и воспитанников местного детского приюта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Монастырь находится в селе Марково Раменского округа. В приюте сейчас живут 95 детей.





«Дорогая матушка, дорогие девчонки, мальчишки, я очень рад вас видеть. Хочу пожелать всем вам, ребята, добра, любви, чтобы все самые смелые мечты сбылись. А вас, матушка, хочу отдельно поблагодарить за наставничество, за вашу вовлеченность. Вы не устаёте творить добрые дела и делаете это от души. Спасибо вам, вашим сестрам, нашему патриарху, который постоянно вас поддерживает», — сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

«Мы построили новый приют, можем здесь и дальше расширяться. Раньше места хватало только на 25 человек, и ребята не могли приехать к нам все сразу. А теперь у нас уже живут 70 девочек и 25 мальчиков. Мы очень благодарны губернатору Андрею Воробьёву за то, что он нам помогает», — сказала настоятельница Феофания.