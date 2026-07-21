Воробьёв посетил Покровский монастырь в День Казанской иконы Божией Матери
День обретения Казанской иконы Божией Матери отмечается в России 21 июля. В этот день губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Покровский ставропигиальный женский монастырь и поздравил с праздником настоятельницу обители игуменью Феофанию и воспитанников местного детского приюта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Монастырь находится в селе Марково Раменского округа. В приюте сейчас живут 95 детей.
«Дорогая матушка, дорогие девчонки, мальчишки, я очень рад вас видеть. Хочу пожелать всем вам, ребята, добра, любви, чтобы все самые смелые мечты сбылись. А вас, матушка, хочу отдельно поблагодарить за наставничество, за вашу вовлеченность. Вы не устаёте творить добрые дела и делаете это от души. Спасибо вам, вашим сестрам, нашему патриарху, который постоянно вас поддерживает», — сказал Воробьёв.В ходе визита глава региона посетил расположенный в монастырском подворье храм Казанской иконы Божией Матери, возведённый в XVII веке, и осмотрел построенный рядом новый корпус приюта.
«Мы построили новый приют, можем здесь и дальше расширяться. Раньше места хватало только на 25 человек, и ребята не могли приехать к нам все сразу. А теперь у нас уже живут 70 девочек и 25 мальчиков. Мы очень благодарны губернатору Андрею Воробьёву за то, что он нам помогает», — сказала настоятельница Феофания.Она добавила, что к празднику воспитанники подготовили концерт с танцевальными и песенными выступлениями.