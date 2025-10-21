Дзюдоисты из Подмосковья завоевали две медали чемпионата России

21 октября 2025, 13:22

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две бронзовые медали выиграли представители Московской области Алан Хубецов и Идар Бифов на чемпионате России по дзюдо в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Идар Бифов выступал в весовой категории до 100 килограммов. В схватке за третье место он победил спортсмена из Санкт-Петербурга.





«Бронзу Бифов разделил с дзюдоистом из Чечни. Серебряная медаль в этой категории досталась представителю Краснодарского края, а золото завоевал борец из Татарстана», — говорится в сообщении.