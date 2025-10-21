Дзюдоисты из Подмосковья завоевали две медали чемпионата России
Две бронзовые медали выиграли представители Московской области Алан Хубецов и Идар Бифов на чемпионате России по дзюдо в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Идар Бифов выступал в весовой категории до 100 килограммов. В схватке за третье место он победил спортсмена из Санкт-Петербурга.
«Бронзу Бифов разделил с дзюдоистом из Чечни. Серебряная медаль в этой категории досталась представителю Краснодарского края, а золото завоевал борец из Татарстана», — говорится в сообщении.Алан Хубецов стал третьим в весовой категории до 90 килограммов. Он также разделил своё призовое место с другим спортсменом — членом столичной команды. Серебро взял дзюдоист из Санкт-Петербурга, а золото — представитель Свердловской области.