В Котельниках началась очистка пруда в микрорайоне Силикат
Санитарную очистку пруда начали в микрорайоне Силикат городского округа Котельники. Эта работа станет завершающим этапом благоустройства территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Очистка проводится с помощью многофункциональной самоходной установки-амфибии Mobitrac как на поверхности пруда, откуда убрали уже около 60 кубометров ряски, так и на метровой глубине.
«В перечень работ входит удаление водной растительности, сбор мусора, а также вывоз растительных остатков к месту утилизации», — отмечается в сообщении.Завершить очистку водоёма планируют до конца недели.
Раннее у пруда уложили бортовой камень и плитку, установили малые архитектурные формы, смонтировали пирсы и подключили уличное освещение.