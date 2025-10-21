В Котельниках началась очистка пруда в микрорайоне Силикат

21 октября 2025, 11:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Санитарную очистку пруда начали в микрорайоне Силикат городского округа Котельники. Эта работа станет завершающим этапом благоустройства территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Очистка проводится с помощью многофункциональной самоходной установки-амфибии Mobitrac как на поверхности пруда, откуда убрали уже около 60 кубометров ряски, так и на метровой глубине.





«В перечень работ входит удаление водной растительности, сбор мусора, а также вывоз растительных остатков к месту утилизации», — отмечается в сообщении.