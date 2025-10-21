Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ посетил отремонтированную школу №1
Наро-Фоминскую школу №1, открывшуюся в сентябре этого года после капитального ремонта, посетил глава округа Роман Шамнэ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Целью визита стало получение отзывов о проведённых работах.
«Самый честный отзыв о школе — это настроение детей на большой перемене. Ребята уже полностью обжились после капремонта и чувствуют себя комфортно. Эти эмоции — лучшая оценка нашей работы», — сказал Роман Шамнэ.Больше всего ученикам понравились ярко выкрашенные стены школы: цвета ребята выбрали сами, а также современный спортзал, просторная и удобная столовая и новая мебель, особенно мягкие пуфики в рекреациях.
В настоящее время ремонт продолжается в расположенных во дворе школы мастерских, скоро рабочие приступят к их внутренней отделке.