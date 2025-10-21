В Раменском округе определили сильнейших гиревиков

21 октября 2025, 12:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Раменском округе на базе молодежно-подросткового клуба «Атлет» состоялись соревнования по гиревому спорту. Участие в них приняли девять команд из учебных заведений муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Организаторами турнира выступили Молодёжный центр, руководитель клуба «Атлет» Илья Шабанов и преподаватель физкультуры Раменского колледжа Павел Казанцев. Соревнования проводились с целью популяризации гиревого спорта и здорового образа жизни.



Спортсмены состязались в толчке гири весом 16 кг в трёх весовых категориях: до 73, 85 и 95 кг. В общекомандном зачёте первое место занял филиал Авиационного техникума имени В.А. Казакова. Второй стала команда Раменского колледжа, а третье место досталось хозяевам — МПК «Атлет». Также были определены победители в личном первенстве.



Все участники продемонстрировали высокую физическую подготовку и волю к победе. МПК «Атлет» продолжает создавать условия для активного досуга молодежи.

