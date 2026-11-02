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Дзюдоисты из Подмосковья завоевали две медали на турнире Большого шлема

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на турнире по дзюдо серии «Большой шлем». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Соревнования проходили с 29 по 31 октября в спорткомплексе Mubadala Arena в Абу-Даби (ОАЭ). В турнире участвовали 374 атлета из 59 стран.

«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Идар Бифов, выступавший в весовой категории до 100 килограммов. В финальной схватке он одержал победу над французом Орельеном Дьессом», — говорится в сообщении.
А серебро выиграл Яго Абуладзе в весовой категории до 66 килограммов. В финале он уступил Сухробу Бокиеву, представлявшему Бахрейн.

Подмосковные спортсмены стали единственными, кто принёс золотую и серебряную награды российской сборной.
Лев Каштанов

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