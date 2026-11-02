Дзюдоисты из Подмосковья завоевали две медали на турнире Большого шлема
Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на турнире по дзюдо серии «Большой шлем». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили с 29 по 31 октября в спорткомплексе Mubadala Arena в Абу-Даби (ОАЭ). В турнире участвовали 374 атлета из 59 стран.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Идар Бифов, выступавший в весовой категории до 100 килограммов. В финальной схватке он одержал победу над французом Орельеном Дьессом», — говорится в сообщении.А серебро выиграл Яго Абуладзе в весовой категории до 66 килограммов. В финале он уступил Сухробу Бокиеву, представлявшему Бахрейн.
Подмосковные спортсмены стали единственными, кто принёс золотую и серебряную награды российской сборной.