Подмосковный борец Шериев одержал победу на чемпионате мира

02 ноября 2026, 10:20

оригинал Иналбек Шериев (в центре). Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва в Чехове Иналбек Шериев завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходили в столице Казахстана Астане с 24 октября по 1 ноября. Участие в турнире принимали сильнейшие борцы из разных стран мира.





«Шериев выступал в весовой категории до 74 килограммов. На пути к победе он одолел противников из Армении, Польши, США, Ирана и Словакии, а в финале встретился с казахским борцом, чемпионом мира 2024 года Нуркожой Кайпановым и выиграл у него со счетом 10:4», — говорится в сообщении.