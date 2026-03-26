Дзюдоисты из Подмосковья завоевали две медали на всероссийском турнире

оригинал Иван Золотов и Иван Цветков (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, посвященных памяти заслуженного тренера России Н.Д. Попова. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Уфе с 23 по 25 марта, в нём приняли участие более 200 атлетов из 23 российских регионов.





«Золотую медаль Подмосковью принёс Иван Цветков, выступавший в весовой категории до 66 килограммов. Серебро выиграл спортсмен из Адыгеи, а третье место разделили дзюдоисты из Москвы и Ставропольского края», — говорится в сообщении.