В Павловском Посаде наградили победителей первой Школьной лиги
Итоги первой Школьной лиги подвели в Павлово-Посадском округе. Трём командам учебных заведений, показавшим лучшие результаты в четырёх видах спорта, вручил награды глава муниципалитета Денис Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Команды соревновались в баскетболе формата 3х3, футзале, волейболе и шахматах.
«Для меня Школьная лига — это гораздо больше, чем турниры. Это система возможностей. Возможность для наших детей закалять характер в честной борьбе, расти здоровыми, учиться работать в команде и ставить высокие цели. И я вижу, как в нашем округе крепнет и развивается школьный спорт», — сказал Денис Семёнов.Всего в лиге участвовали девять учебных заведений. Первое место заняли представители местной гимназии, на вторую ступень пьедестала почёта поднялись ученики школы №18, а бронзу завоевала команда лицея №1.