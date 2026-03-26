Подмосковные голболисты-юниоры завоевали награды первенства России
Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на XXII первенстве России по голболу среди юниоров и юниорок до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в Раменском округе, в нём приняли участие 11 мужских и пять женских команд из 11 российских регионов.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные девушки. Второе место среди юниорок заняла команда Адыгеи, а бронзовую медаль завоевали представительницы Нижегородской области», — говорится в сообщении.Юношеская команда Московской области заняла третье место турнира, уступив золото и серебро спортсменам из Краснодарского края и Нижегородской области соответственно.
Кроме того, звание лучшего игрока турнира получила Ярослава Полушкина из Подмосковья.