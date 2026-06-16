Дзюдоисты из Подмосковья завоевали медали на международном турнире в Красноярске

16 июня 2026, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Тринадцать медалей, из которых три — золотые, завоевали спортсмены из Московской области на международных соревнованиях по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир был посвящён памяти директора завода цветных металлов и золота Владимира Гулидова.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Давид Топсакалян и Иван Юртаев из Фрязина, выступающие в весовых категориях до 66 килограммов и до 60 килограммов соответственно, и Павел Коловердов из Щёлкова (весовая категория — до 73 килограммов)», — говорится в сообщении.