Подмосковная санавиация выполнила с начала года более 270 вылетов
273 вылета совершили вертолёты санитарной авиации Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Транспортировкой пациентов в регионе занимаются три борта, оснащённых современным медоборудованием.
«Санавиация позволяет оперативно доставить в больницу человека, нуждающегося в срочном лечении, независимо от ситуации на дорогах и удаленности медицинского учреждения», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Санитарные вертолёты могут работать в любое время суток. В состав бригад входят врачи и фельдшеры областного Территориального центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года неонатальный скрининг прошли более 25 тысяч младенцев.