Подмосковным застройщикам предложили консультации у экспертов Мособлархитектуры

16 июня 2026, 13:58

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Застройщики Московской области получили возможность обсудить архитектурно-градостроительный облик (АГО) проектов со специалистами Мособлархитектуры до подачи документов на согласование. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Эти консультации у экспертов являются добровольными, но они могут повысить шансы на получение положительного ответа по согласованию АГО.





«За консультациями можно обратиться к Рабочей группе территориальных структурных подразделений (ТСП) Мособлархитектуры», — говорится в сообщении.