Подмосковным застройщикам предложили консультации у экспертов Мособлархитектуры
Застройщики Московской области получили возможность обсудить архитектурно-градостроительный облик (АГО) проектов со специалистами Мособлархитектуры до подачи документов на согласование. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Эти консультации у экспертов являются добровольными, но они могут повысить шансы на получение положительного ответа по согласованию АГО.
«За консультациями можно обратиться к Рабочей группе территориальных структурных подразделений (ТСП) Мособлархитектуры», — говорится в сообщении.Рабочая группа рассматривает проекты по строительству торговых центров, МФЦ, ресторанов, магазинов, кафе, вокзалов, автосервисов, складов и производственных зданий.