Ремонт школы №21 в посёлке Загорянский завершат в августе

16 июня 2026, 15:19

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №21, расположенную на улице Свердлова в посёлке Загорянский округа Щёлково, капитально ремонтируют. Работы должны завершить в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь здания составляет более 1 200 квадратных метров. Сейчас объект обновлён уже на 75%.





«В настоящее время в школе закончили ремонт кровли. Продолжаются фасадные работы, монтаж систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения, а также отделка помещений», — говорится в сообщении.