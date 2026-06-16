Ремонт школы №21 в посёлке Загорянский завершат в августе
Школу №21, расположенную на улице Свердлова в посёлке Загорянский округа Щёлково, капитально ремонтируют. Работы должны завершить в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь здания составляет более 1 200 квадратных метров. Сейчас объект обновлён уже на 75%.
«В настоящее время в школе закончили ремонт кровли. Продолжаются фасадные работы, монтаж систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения, а также отделка помещений», — говорится в сообщении.Объект ремонтируют за счёт подмосковного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
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