В химкинском ЖК «Новый Зеленоград» построят школу на 1325 мест
Школу, рассчитанную на 1325 учеников, построят в ЖК «Новый Зеленоград» на территории деревни Рузино округа Химки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Учебное заведение возведут в рамках строительства второй очереди жилого комплекса.
«В четырёхэтажном здании разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также два спортивных зала площадью 288 и 540 квадратных метров и прочие необходимые помещения», — говорится в сообщении.На прилегающей территории оборудуют мини-футбольное поле, беговые дорожки, площадку для волейбола и баскетбола, полосу препятствий, зоны для прыжков в высоту и длину и для сдачи нормативов ГТО, а также установят тренажёры.