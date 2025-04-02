Дзюдоисты из Подмосковья завоевали пять медалей международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на международном турнире по дзюдо «Кубок губернатора Санкт-Петербурга», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Константин Резников из подмосковного округа Фрязино, выступающий в весовой категории до 46 килограммов. Кроме того, в этой же категории два подмосковных дзюдоиста — Ярослав Баранов (Раменское) и Абубакр Джураев (Щёлково) разделили третье место», — говорится в сообщении.Золотую медаль в копилку подмосковной сборной принёс также Илья Топтыгин из Щёлкова в весовой категории до 55 килограммов. А бронзу завоевал его земляк Тимур Алиев, выступавший в весовой категории до 81 килограмма.
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