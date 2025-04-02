Подмосковная команда победила на межрегиональном турнире по гандболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда Московской области одержала победу на межрегиональном турнире по гандболу среди юношей до 15 лет, который проходил в Перми под эгидой SEHA — Gazprom League, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В первый игровой день команда Подмосковья одержала две победы: сначала над столичными гандболистами со счетом 24:19 (12:10), затем над командой хозяев турнира — сборной Пермского края — со счётом 30:18 (11:10). А во второй день соревнований представители Московской области выиграли у команды Санкт-Петербурга со счётом 28:17 (14:8)», — говорится в сообщении.Кроме того, вратаря подмосковной сборной Тимофея Кудрявцева признали лучшим игроком турнира.
Второе место на межрегиональном турнире заняла команда Пермского края, бронзу соревнований выиграли гандболисты из Москвы.
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