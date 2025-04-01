Полузащитник «Краснодара» Сперцян: в этом сезоне команда «ментально» сильнее, чем в прошлом

Игрок ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян заявил, что сейчас команда стала «ментально» сильнее по сравнению с прошлым сезоном.
На данный момент «Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ (Российской премьер-лиги — прим. ред.). В прошлом сезоне команда была близка к тому, чтобы выиграть чемпионат, но, несмотря на победу в последнем туре над «Динамо» (1:0), золото завоевал «Зенит».
Читайте также:
В «Ахмате» назвали самую сильную российскую команду
Губерниев раскрыл свое мнение о возможном возвращении России к международным турнирам
Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ
«Сейчас «Краснодар» ментально сильнее, чем в прошлом сезоне. Прошлый сезон нас многому научил», — сообщил Сперцян «РБ Спорт».Футбольный клуб «Краснодар» является лидером чемпионата России после 22 туров текущего сезона РПЛ. Команда Мусаева набрала 49 очков. Пятого апреля на своей малой родине футболисты клуба встретятся с тольяттинским «Акроном».
Читайте также:
В «Ахмате» назвали самую сильную российскую команду
Губерниев раскрыл свое мнение о возможном возвращении России к международным турнирам
Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ
Анастасия Чубина