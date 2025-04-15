Дзюдоисты Подмосковья завоевали четыре медали на кадетском Кубке Европы

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые и две серебряные медали завоевали спортсмены их Московской области на Кубке Европы по дзюдо среди кадетов до 18 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Илья Топтыгин из округа Щёлково, выступавший в весовой категории до 50 килограммов. Вторую золотую медаль в копилку сборной Подмосковья положил брат Ильи Алексей Топтыгин, который выступал в весовой категории до 55 килограммов. В этой же категории взял серебро ещё один представитель Московской области — Артур Саркисян из Химок. В финальной схватке он уступил Алексею Топтыгину», — говорится в сообщении.Серебряную медаль выиграл также Тимур Алиев из Фрязина в весовой категории до 81 килограмма.
Кубке Европы по дзюдо среди кадетов до 18 лет проводился в Тбилиси 12-13 апреля.
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