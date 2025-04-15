Европа против выступления России на Олимпиаде

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Европейские страны больше всех выступают против выступления российских спортсменов на Олимпийских играх. Об этом пишет ТАСС.
«Самые ярые противники этого - представители некоторых значимых европейских стран, хотя тема в МОК витает в воздухе, есть ряд дискуссий по этому поводу», — передает агентство.
Как оказалось, сейчас в Международном олимпийском комитете ведутся неофициальные дискуссии по этому поводу. МОК отстранил Олимпийский комитет РФ 12 октября 2023 года. Это случилось после включения в состав организации олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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Иван Мусатов