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«Удар по психологии»: Экс-вратарь «Зенита» Березовский — о последствиях поражения «Краснодара»

Экс-вратарь Березовский: Поражение может ударить по психологии «Краснодара»
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Крупное и болезненное поражение от главных конкурентов в борьбе за «золото» может стать психологическим ударом для футболистов «Краснодара». У них ещё нет сформировавшегося «синдрома победителей», в отличие от игроков «Зенита».
Такое мнение в разговоре «РБ Спорт» высказал бывший вратарь клуба из Петербурга и сборной Армении Роман Березовский. Сам он в борьбе за чемпионство отдаёт предпочтение «сине-бело-голубым».

«Судя по матчу с "Краснодаром", по тому, с каким рвением, настроем играл "Зенит", именно они одни из главных претендентов на победу в чемпионате, — заявил экс-голкипер. — Хотя и команду Мусаева не нужно списывать со счетов, у них все-таки два очка форы. Но то как они вчистую, ведя в счете, проиграли, может стать серьезным психологическим ударом. Но есть еще 6 матчей, в "Краснодаре" собраны психологически устойчивые футболисты, думаю, справятся с такой пощечиной».

Спортсмен, впрочем, отметил, что его симпатии на стороне петербуржцев во многом потому, что он играл в этой команде. Для объективного прогноза нужно тщательно взвешивать перспективы клубов и оценивать календарь, заключил Березовский.

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Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: Знали, во что и как играет «Спартак»
14 апреля 2025, 22:00

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Главный тренер «Динамо» из Махачкалы Хасанби Биджиев прокомментировал выездную победу, одержанную его командой над столичным «Спартаком». По его словам, дело в целенаправленной подготовке к матчу и доскональному разбору игры соперника.
В разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» специалист рассказал, что ставил перед игроками своей команды задачу сыграть агрессивно и организованно, причём как в обороне, так и в атаке. В целом футболисты с этой задачей справились, отметил тренер.

«Мы целенаправленно готовились к матчу и понимали, во что будет играть «Спартак». Отсюда и строили свою игру», — сказал Биджиев.

Он также добавил, что в перерыве пришлось вносить коррективы в игру на правом фланге, где угроза постоянно исходила от одного из лидеров «красно-белых». Но во втором тайме эту проблему удалось решить, и команда закономерно победила соперника, изначально считавшегося безоговорочным фаворитом, заключил главный тренер махачкалинцев.

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#спорт
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«Он просто зверь!» Капитан «Авангарда» Шарипзянов мечтает сыграть против Овечкина
Капитан «Авангарда» Шарипзянов мечтает сыграть в КХЛ против Овечкина
14 апреля 2025, 16:34

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Александр Овечкин — величайший игрок, который сейчас переживает прекрасное время. По своей игре и по достигнутым результатам он — просто зверь.
Так образно и эмоционально высказался об Овечкине и его достижении защитник и капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов. В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru он признался, что очень хотел бы попробовать свои силы в играх против великого форварда в Континентальной хоккейной лиге.

«Надеюсь, Овечкин побьет все рекорды, а его рекорд не побьется никогда. Насколько я слышал, он хочет еще поиграть в КХЛ. Я с радостью попробую поиграть против него, заблокировать его бросок. Хочется проверить, реально его заблокировать или нет. В НХЛ у ребят не очень-то получается», — сказал защитник.

Хоккеист напомнил, что перед началом сезона многие говорили, что Овечкин уже стар, он не сможет догнать Гретцки, скорость и бросок уже не те. Однако российский нападающий превзошёл рекорд великого канадца и всем всё доказал.

«Он вышел на лёд и показал невероятный результат. Он просто зверь, его можно сравнить с медведем. Хорошо, что в России есть такой спортсмен», — заключил Шарипзянов.

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#спортсмен
#овечкин
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Биатлонист Серохвостов: В России есть конкуренция и нет явного лидера
14 апреля 2025, 16:01

Фото: istockphoto/vlado85rs

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов подвёл свои личные и общие итоги сезона 2024/2025. По его мнению, конкуренция на внутренних соревнованиях значительно возросла и теперь нет ярко выраженного лидера.
Об этом рассказал в интервью корреспонденту сетевого издания Metaratings.ru. Свои результаты в прошедшем сезоне он в целом оценил положительно.

«Отличный сезон. У меня в течение сезона были большие провалы и проблемы со стрельбой. Иммунитет стал покрепче, но старые травмы дают о себе знать, постоянно беспокоят. Если всё это решить, то можно было провести сезон на десять из десяти», — сказал Серохвостов.

Он также отметил, что конкуренция на стартах чемпионата и Кубка России значительно выросла. Идёт плотная борьба и на лыжне, и на стрельбище. Налицо высокая плотность результатов и никто заметно не выделяется на фоне соперников, заключил Даниил Серохвостов.

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#борьба
#интервью
#иммунитет
#биатлон
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«Сроков не назову»: Экс-тренер сборной Черчесов не сомневается в возвращении России на международную арену
Черчесов затрудняется назвать сроки возвращения российского футбола в Европу
14 апреля 2025, 14:02

Станислав Черчесов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Российские клубы и сборная страны обязательно вернутся на международную арену. Вот только сроки этого возвращения пока назвать довольно затруднительно.
Об этом в разговоре с корреспондентом спортвного портала Metaratings.ru заявил бывший главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов. Разговор состоялся на торжественной церемонии вручения «Премии РБ», куда был приглашён специалист.

«Я верю, что нас вернут. Насчёт времени не скажу. Случится ли это в ближайшие пять лет? Не спрашивайте меня о времени, потому что если я не знаю ответа, то я лучше промолчу. Хотелось бы побыстрее», — сказал знаменитый в прошлом вратарь и тренер национальной команды.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино запустил процесс по возвращению России в международные турниры. Напомним, российские клубы и сборная отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года.

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#президент
#футбол
#команда
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«"Краснодар" поплыл»: Мостовой назвал закономерной победу «Зенита» в «матче сезона»
Александр Мостовой назвал закономерной победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»
14 апреля 2025, 13:11

Фото: istockphoto/Andreyuu

Петербургский «Зенит» в 24 туре МИР Российской премьер-лиги закономерно обыграл лидирующий «Краснодар» в матче, который многие называли «досрочной игрой за чемпионство». Такое мнение высказал бывший игрок московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru он напомнил, что предсказывал выигрыш клуба с берегов Невы, но полагал, что игра будет более упорной и закончится с минимальным преимуществом в счёте в пользу «сине-бело-голубых». Но «Зенит» оказался на голову сильнее и разгромил соперника. Напомним, матч завершился со счётом 4:1.

«Как мне игра "Краснодара" и "Зенита"? Прогнозировал победу "Зенита" 2:1, но, к сожалению, "Краснодар" во втором тайме поплыл. С чем это связано непонятно. Наверное, с тем, что "Зенит" хорош», — сказал бывший футболист.

Он подчеркнул, что данный результат является закономерным, а борьба за чемпионство теперь только обострится. Интрига будет, как и в прошлом сезоне, сохраняться до последнего тура. Кроме того, ЦСКА сейчас показывает отличную игру и готов вклиниться в чемпионскую гонку, заключил Мостовой.

После 24 туров «Краснодар», имея в своём активе 52 очка, продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице. После вчерашней победы идущий вторым «Зенит» сократил отставание от лидера до двух баллов (50). По 47 очков имеют в своём активе ЦСКА и «Спартак». «Красно-белые» опережают в таблице «армейцев» по дополнительным показателям.

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