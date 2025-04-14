«Удар по психологии»: Экс-вратарь «Зенита» Березовский — о последствиях поражения «Краснодара»

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Крупное и болезненное поражение от главных конкурентов в борьбе за «золото» может стать психологическим ударом для футболистов «Краснодара». У них ещё нет сформировавшегося «синдрома победителей», в отличие от игроков «Зенита».
Такое мнение в разговоре «РБ Спорт» высказал бывший вратарь клуба из Петербурга и сборной Армении Роман Березовский. Сам он в борьбе за чемпионство отдаёт предпочтение «сине-бело-голубым».
Спортсмен, впрочем, отметил, что его симпатии на стороне петербуржцев во многом потому, что он играл в этой команде. Для объективного прогноза нужно тщательно взвешивать перспективы клубов и оценивать календарь, заключил Березовский.
Читайте также:
«"Краснодар" поплыл»: Мостовой назвал закономерной победу «Зенита» в «матче сезона»
Экс-тренер «Локомотива» Черевченко назвал причину снижения результатов «Зенита»
«Матч столетия»: Агент Селюк оценил значение для «Зенита» предстоящей игры с «Краснодаром»
«Судя по матчу с "Краснодаром", по тому, с каким рвением, настроем играл "Зенит", именно они одни из главных претендентов на победу в чемпионате, — заявил экс-голкипер. — Хотя и команду Мусаева не нужно списывать со счетов, у них все-таки два очка форы. Но то как они вчистую, ведя в счете, проиграли, может стать серьезным психологическим ударом. Но есть еще 6 матчей, в "Краснодаре" собраны психологически устойчивые футболисты, думаю, справятся с такой пощечиной».
Спортсмен, впрочем, отметил, что его симпатии на стороне петербуржцев во многом потому, что он играл в этой команде. Для объективного прогноза нужно тщательно взвешивать перспективы клубов и оценивать календарь, заключил Березовский.
Читайте также:
«"Краснодар" поплыл»: Мостовой назвал закономерной победу «Зенита» в «матче сезона»
Экс-тренер «Локомотива» Черевченко назвал причину снижения результатов «Зенита»
«Матч столетия»: Агент Селюк оценил значение для «Зенита» предстоящей игры с «Краснодаром»
Александр Бойцов