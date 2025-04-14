Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: Знали, во что и как играет «Спартак»

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Главный тренер «Динамо» из Махачкалы Хасанби Биджиев прокомментировал выездную победу, одержанную его командой над столичным «Спартаком». По его словам, дело в целенаправленной подготовке к матчу и доскональному разбору игры соперника.
В разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» специалист рассказал, что ставил перед игроками своей команды задачу сыграть агрессивно и организованно, причём как в обороне, так и в атаке. В целом футболисты с этой задачей справились, отметил тренер.
Он также добавил, что в перерыве пришлось вносить коррективы в игру на правом фланге, где угроза постоянно исходила от одного из лидеров «красно-белых». Но во втором тайме эту проблему удалось решить, и команда закономерно победила соперника, изначально считавшегося безоговорочным фаворитом, заключил главный тренер махачкалинцев.
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«Мы целенаправленно готовились к матчу и понимали, во что будет играть «Спартак». Отсюда и строили свою игру», — сказал Биджиев.
Он также добавил, что в перерыве пришлось вносить коррективы в игру на правом фланге, где угроза постоянно исходила от одного из лидеров «красно-белых». Но во втором тайме эту проблему удалось решить, и команда закономерно победила соперника, изначально считавшегося безоговорочным фаворитом, заключил главный тренер махачкалинцев.
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Александр Бойцов