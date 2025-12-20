Дзюдоисты сборной Щёлкова выиграли международный турнир «Битва городов»

20 декабря 2025, 15:23

оригинал Фото: Telegram @vorobiev_live

Команда из Щёлково выиграла первый международный юношеский турнир по дзюдо «Битва городов». Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил спортсменов в своём Telegram-канале.





В решающем поединке спортсмены из Подмосковья победили команду из Нальчика со счётом 13:3.



В составе победившей команды выступали Илья Топтыгин, Константин Резников, Абубакр Джураев, Алексей Топтыгин, Нико Сурманидзе, Илья Бушуев, Даниял Идармачев, Егор Бохонов, Хаитбек Джураев, Тимур Алиев, Артем Никулин, Абдула Сулейманов, Артур Джигкаев и Денис Кулигин.

«От всей души поздравляю нашу сборную, их тренеров и близких с победой! Ребята, всё Подмосковье гордится вами! Желаю дальнейших спортивных успехов и ещё больше побед!» — поздравил победителей Воробьёв.