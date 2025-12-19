Студентка из Истры победила в финале Национального чемпионата «Профессионалы»
Студентка Истринского профессионального колледжа – филиала ГГТУ Юлия Аммятова выиграла финал Национального чемпионата «Профессионалы 2025». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Истра.
В компетенции «Преподавание в младших классах» она завоевала четыре золотые медали, показав высокий уровень профессионализма. Юлия стала абсолютной победительницей в своей компетенции, заняв первое место в основном, командном, индустриальном и международном блоках соревнований.
Как отметили в администрации, Аммятова обошла сильнейших участников со всей страны. В стенах родного колледжа студентку встретили с почестями.
Финал чемпионата проходил в Санкт-Петербурге. Соревнования включали 27 направлений подготовки кадров для ключевых отраслей экономики.
Читайте также: