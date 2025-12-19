Студентка из Истры победила в финале Национального чемпионата «Профессионалы»

19 декабря 2025, 21:28

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Истра

Студентка Истринского профессионального колледжа – филиала ГГТУ Юлия Аммятова выиграла финал Национального чемпионата «Профессионалы 2025». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Истра.