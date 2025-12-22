Руководитель Подольского машиностроительного завода Владимир Овчар отмечает юбилей
22 декабря празднует юбилей Заслуженный руководитель крупного промышленного градообразующего предприятия Подольска Владимир Герасимович Овчар.
Он родился в 1940 году в селе Олзон Селенгинского района Бурятской АССР. Прошёл путь от мастера до директора завода, ответственного работника Министерства тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. С 1998 года занял пост председателя Совета директоров промышленных предприятий города Подольска.
Более 40 лет работал в Московской области, в том числе свыше 20 лет – на одном предприятии, Подольском машиностроительном заводе имени Орджоникидзе.
Овчар награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени. Лауреат Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР. Заслуженный машиностроитель РСФСР, почётный гражданин города Подольска.
Постановлением губернатора Московской области от 30 сентября 1999 года Владимиру Герасимовичу было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
