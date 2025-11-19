Дзюдоисты Топтыгины из Щёлкова выиграли золото и серебро первенства России
Видео: режиссёр Денис Скорик
Спортсмены из Щёлкова Илья и Алексей Топтыгины завоевали золотую и серебряную награды на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В самой лёгкой категории 55 кг сошлись два брата: победитель и призёр юношеских первенств мира Алексей Топтыгин, и прошлогодний триумфатор Спартакиады учащихся России среди кадетов Илья Топтыгин. Ребята двигались по турнирной сетке к финалу параллельно, причём иногда на соседних татами. В итоге из-за обострившейся в полуфинале травмы врач снял Алексея с соревнований, и победу без борьбы одержал Илья.
«У меня сегодня отличное настроение, эмоции через край! Организация первенства – просто бомбовая, всё очень понравилось! Папа сказал, что нет разницы, кто из нас выиграет сегодня, и мы приняли решение не бороться друг против друга», – сказал чемпион в лёгком весе Илья Топтыгин.
«Что будет дальше? Посмотрим. Возможно, один уйдет в весовую категорию 60 кг, а второй останется в категории 55 кг. В декабре поедем на «Битву городов», – заключил Алексей.По итогам соревнований Илье досталась золотая медаль, Алексею – серебряная. Ещё два щёлковских спортсмена Иван Юртаев и Павел Коловердов взяли бронзу.
Соревнования прошли в Краснодаре и собрали на татами «Дворца самбо» около 700 атлетов в возрасте до 21 года из более чем 70 регионов России.