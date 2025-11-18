В подмосковном Щёлково начали капитальный ремонт корпуса школы №24
В Щёлковском округе подрядчик приступил к демонтажу и подготовке к капремонту корпуса №4 школы №24 имени С.А. Красовского в поселке Монино, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.
В здании площадью почти 4 300 м² обновят кровлю, фасад, инженерные системы, обустроят входные группы и проведут внутренние отделочные работы. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят для комфорта учеников.
Открыть обновленный корпус планируют к 1 сентября 2026 года, чтобы к началу нового учебного года учащиеся и педагоги могли работать в обновленном, современном и безопасном пространстве.
