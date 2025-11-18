В подмосковном Щёлково начали капитальный ремонт корпуса школы №24

18 ноября 2025, 17:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Щёлковском округе подрядчик приступил к демонтажу и подготовке к капремонту корпуса №4 школы №24 имени С.А. Красовского в поселке Монино, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.