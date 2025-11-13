Трансформация Службы содержания территорий Щёлкова сэкономит 7 млн рублей в год

13 ноября 2025, 17:08

Видео: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Службу содержания и благоустройства территорий ждут трансформация, цифровизация и расширение функционала. Эту тему обсуждали на еженедельном совещании главы городского округа Щёлково с подведомственными службами и учреждениями.





Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Сейчас в учреждении работают 386 человек и числится 121 единица техники – погрузчики, экскаваторы, грейдеры и коммунальные машины. В этом году в службе сформирован отдел по обслуживанию ливневых канализаций из шести человек, один из них – участник СВО Александр Ткаченко. За несколько месяцев работы промыто свыше 17 километров сетей. Цифровизацию локаций проводят через Яндекс.Конструктор.





«К будущему году предприятие перейдёт на новую модель управления. Появятся две дополнительные производственные базы – в Загорянском и Монине, а также собственная ремонтная зона. Это позволит экономить до семи миллионов рублей в год», – пояснил Булгаков.