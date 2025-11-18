В Щёлкове стартовал очный тур муниципального этапа конкурса «Воспитатель года»
Второй — очный — тур муниципального этапа ежегодного конкурса «Воспитатель года» стартовал в округе Щёлково, на звание лучшего претендуют 11 педагогов дошкольного образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие проводится на базе Учебно-методического центр. Конкурсантов поприветствовала председательница окружного комитета по образованию Елена Бушнева.
«Здесь представляют свой опыт те воспитатели, которые не побоялись выйти, заявить о себе, проявить свою уникальность, креативность в своей профессии, поделиться опытом. Всем вам желаю удачи! И чтобы не было ступоров во время прохождения конкурсных испытаний», — сказала Елена Бушнева.Всего муниципальный этап состоит из трёх туров. Для первого, который проходил в заочном формате, конкурсанты должны были снять про себя видеоролик — визитную карточку «Я — педагог». Затем лучшие прошли на второй тур. А финальные испытания состоятся 24 ноября.