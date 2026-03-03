Достижения.рф

Подмосковные рапиристки взяли медаль первенства Европы в составе сборной России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда России завоевала бронзовую медаль первенства Европы по фехтованию среди юниоров, в состав национальной сборной вошли три представительницы Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



От Подмосковья на турнире выступали рапиристки Милана Левчук, Стефания Часовникова и Ирина Зорина.

«По итогам командных соревнований российская сборная поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Золотую медаль завоевали спортсменки из Венгрии, а серебряную — израильтянки», — говорится в сообщении.
Всего на первенстве россияне выиграли три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Турнир проходил в столице Грузии Тбилиси с 22 по 28 февраля.

Ранее сообщалось, что в команду Московской области на всероссийском турнире по боксу вошли 25 человек.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0