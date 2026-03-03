Подмосковные рапиристки взяли медаль первенства Европы в составе сборной России

03 марта 2026, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда России завоевала бронзовую медаль первенства Европы по фехтованию среди юниоров, в состав национальной сборной вошли три представительницы Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





От Подмосковья на турнире выступали рапиристки Милана Левчук, Стефания Часовникова и Ирина Зорина.





«По итогам командных соревнований российская сборная поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Золотую медаль завоевали спортсменки из Венгрии, а серебряную — израильтянки», — говорится в сообщении.