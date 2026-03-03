В Люберцах пройдёт открытие чемпионата Московской области по практической стрельбе

03 марта 2026, 13:07

В Люберцах на площадке ДС «Триумф» пройдёт чемпионат МО по практической стрельбе

Фото: Istock / Phynart Studio

7 марта 2026 года в Московской области состоится Чемпионат и Соревнование Московской области по практической стрельбе из пневматического пистолета и пневматического карабина.