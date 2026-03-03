Достижения.рф

В Люберцах пройдёт открытие чемпионата Московской области по практической стрельбе

В Люберцах на площадке ДС «Триумф» пройдёт чемпионат МО по практической стрельбе
Фото: Istock / Phynart Studio

7 марта 2026 года в Московской области состоится Чемпионат и Соревнование Московской области по практической стрельбе из пневматического пистолета и пневматического карабина.



Турнир пройдёт на площадке Дворец спорта «Триумф» в городе Люберцы. Организатором выступает региональное отделение Московской области Федерация практической стрельбы России.

На торжественную церемонию открытия приглашены глава городского округа Люберцы Владимир Волков и президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.

В рамках мероприятия запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией городского округа Люберцы и Федерацией практической стрельбы России.

Начало церемонии открытия — в 13:30. Организаторы ожидают участие спортсменов, представителей спортивного сообщества и почётных гостей.

Софья Метелева

