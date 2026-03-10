Дзюдоистка Машкова из Ивантеевки завоевала медаль первенства России

10 марта 2026, 12:09

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Валерия Машкова — ученица спортшколы «Ивантеевка» из одноименного города в Пушкинском округе — вошла в число призёров первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Всего от «Ивантеевки» на турнире выступали пять спортсменок.



