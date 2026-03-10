Достижения.рф

Дзюдоистка Машкова из Ивантеевки завоевала медаль первенства России

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Валерия Машкова — ученица спортшколы «Ивантеевка» из одноименного города в Пушкинском округе — вошла в число призёров первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Всего от «Ивантеевки» на турнире выступали пять спортсменок.

«Валерия Машкова успешно провела схватки с соперницами из Татарстана, Калмыкии, Саратовской и Челябинской областей и уступила представительнице Воронежской области. В результате Валерия завоевала бронзовую медаль и обеспечила себе место в национальной сборной», — говорится в сообщении.
Кроме того, ещё одна дзюдоистка из Ивантеевки — Ксения Круглова — заняла седьмое место. Благодаря этому она вошла в резерв сборной России.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0