Быстров раскритиковал оборону «Спартака» после победы над «Акроном»
Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал победу «красно-белых» над Акрон в матче 20-го тура Российская Премьер‑Лига.
Встреча прошла 9 марта и завершилась со счетом 4:3 в пользу московской команды. По словам Быстрова, «Спартак» заслуженно набрал три очка, однако на своем поле должен побеждать увереннее. Он отметил, что у команды остаются проблемы в обороне.
Быстров в разговоре с Metaratings.ru указал на игру защитника Дмитриева, отметив, что тот является скорее атакующим игроком и не должен действовать в линии защиты. По его мнению, когда «Спартак» идет в атаку, команда выглядит хорошо, но в обороне допускает ошибки.
После 20 туров столичный клуб занимает шестое место в таблице РПЛ с 35 очками, а «Акрон» располагается на 11-й позиции с 21 баллом. В следующем туре «Спартак» 14 марта сыграет на выезде с «Зенитом», а «Акрон» 15 марта примет «Ахмат».
Читайте также: