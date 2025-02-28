Дзюдоистка Шишкова из Люберец завоевала медаль на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Екатерина Шишкова из спортшколы олимпийского резерва «Союз» города Дзержинский округа Люберцы завоевала бронзовую медаль всероссийских соревнований по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Екатерина Шишкова выступала в весовой категории до 57 килограммов. По итогам соревнований она поднялась на третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.Всероссийские соревнования по дзюдо проводились в Центре Олимпийской подготовки по дзюдо имени В.В. Путина в столице Чечни Грозном с 25 по 28 февраля.
В администрации округа отметили, что тренерский совет спортшколы «Союз» признал Екатерину Шишкову лучшей спортсменкой 2024 года. Она выполнила норматив и заслужила звание Мастера спорта России по дзюдо.
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