Нападающий «Нефтехимика» рассказал, сколько еще может продолжаться карьера Овечкина

Фото: iStock/gorodenkoff
Нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер рассказал об игре за «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По словам Барбера, находиться с Овечкиным на одной арене — очень здорово. Нападающий «Нефтехимика» выразил мнение, что российский хоккеист может побить рекорд Гретцки уже в текущем году, передает «РБ Спорт».
Барбер подчеркнул, что карьера Овечкина может продолжаться еще пять лет, если россиянин этого захочет. Он также назвал Александра очень сильным.
Напомним, сейчас Овечкин продолжает гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.
Читайте также:
«Не моя проблема»: нападающий «Динамо» Комтуа о критике в свой адрес
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в НХЛ до 11 шайб
«Нет дисциплины в обороне»: Агент Бабаев назвал главную проблему хоккейного клуба СКА
Барбер подчеркнул, что карьера Овечкина может продолжаться еще пять лет, если россиянин этого захочет. Он также назвал Александра очень сильным.
Напомним, сейчас Овечкин продолжает гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.
Читайте также:
«Не моя проблема»: нападающий «Динамо» Комтуа о критике в свой адрес
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в НХЛ до 11 шайб
«Нет дисциплины в обороне»: Агент Бабаев назвал главную проблему хоккейного клуба СКА
Екатерина Коршунова