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Нападающий «Нефтехимика» рассказал, сколько еще может продолжаться карьера Овечкина

Райли Барбер: Овечкин может играть еще лет пять, если захочет
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер рассказал об игре за «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По словам Барбера, находиться с Овечкиным на одной арене — очень здорово. Нападающий «Нефтехимика» выразил мнение, что российский хоккеист может побить рекорд Гретцки уже в текущем году, передает «РБ Спорт».

Барбер подчеркнул, что карьера Овечкина может продолжаться еще пять лет, если россиянин этого захочет. Он также назвал Александра очень сильным.

Напомним, сейчас Овечкин продолжает гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

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«Не моя проблема»: нападающий «Динамо» Комтуа о критике в свой адрес
Комтуа не волнует критика в его адрес
28 февраля 2025, 16:37

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Бомбардира московского «Динамо» хоккеиста Максима Котуа не волнует критика в его адрес, а также, что его жесткий стиль игры не нравится другим командам. Об этом нападающий заявил в беседе с порталом Metaratings.ru.
«На самом деле, здесь очень мало парней, которые играют в подобном стиле. В этом плане КХЛ сильно отличается от североамериканского хоккея, так как лига не такая контактная. Я играл так всегда, начиная с самого детства. Это помогает мне включаться в игру и становиться лучше. Если другим командам что-то не нравится, то это не моя проблема. Моя задача — не переходить границу дозволенного. Думаю, пока что у меня получается», — пояснил собеседник.

Форварду 26 лет. В своем первом сезоне в КХЛ он выступил в 53 играх, заработав 43 очка с 65 штрафными минутами.

Ранее сообщалось, к чьему рекорду приблизился хоккеист Александр Овечкин.

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«Надеемся, что поможет»: защитник ЦСКА Келлвен об Алеррандро
Келлвен надеется, что приход Алеррандро в ЦСКА поможет команде весной
28 февраля 2025, 15:45

Фото: istockphoto/NiseriN

Защитник ЦСКА из Бразилии Дуглас Келлвен надеется, что приход его соотечественника Андреса Д’Алессандро поможет «Армейцам» в весенний период. Об этом он рассказал порталу Metaratings.ru.
«Мы узнаем о переходах из прессы, так что до переезда Алеррандро никто не связывался со мной. Могу лишь сказать, что мы принимаем всех с распростертыми объятиями и надеемся, что это поможет нам весной», — прокомментировал Келлвен.
О переходе Андреса Д’Алессандро в состав «красно-синих» было объявлено в понедельник, 17 февраля. Бразилец говорил, что хочет сыграть с петербургским «Зенитом» в субботу, 1 марта.

Ранее стало известно, каковы шансы ЦСКА выбиться в тройку лидеров чемпионата России.

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«Не продали — значит рассчитывают»: Ещенко об отсутствии новичков в «Краснодаре»
Ещенко считает, что «Краснодар» не продал Сперцяна из расчета на него
28 февраля 2025, 15:06

Фото: istockphoto/Pixfly

Краснодарские «быки» не продали своего полузащитника Эдуарда Сперцяна из расчета на него. Такое предположение порталу Metaratings.ru сделал чемпион России 2017 года в составе «красно-белых» Андрей Ещенко.
«Это внутренняя кухня клуба. Руководство лучше знает, кого надо продавать, а кого – нет. Раз его не продали, значит на него рассчитывают», — прокомментировал собеседник вопрос о том, логично ли выглядит решение не продавать игрока.
Ещенко подчеркнул, что не стоит приравнивать набор игроков к достижению результата. По его словам, это касается любого клуба.

«Правильно ли поступил клуб, не взяв никого зимой, мы узнаем только в мае», — резюмировал Ещенко.
В настоящее время «Краснодар» набрал 39 очков.

Ранее эксперт оценил шансы «Армейцев» оказаться в топе-3 чемпионата России.

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Сенников оценил шансы ЦСКА попасть в топ-3 в чемпионате России
Сенников: у ЦСКА мало шансов попасть в топ-3 в чемпионате России
28 февраля 2025, 14:46

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Шансы, что ЦСКА попадет в топ-3 в чемпионате России, маловероятны, заявил порталу Metaratings.ru экс-защитник «Армейцев» Дмитрий Сенников. Он также упомянул соперников «красно-синих».
«ЦСКА входит в список наших топ-клубов. «Армейцев» вряд ли обгонят «Ростов» и «Рубин». ЦСКА выше по уровню игроков и другим параметрам. Николич проводит в ЦСКА первый сезон, так что не стоит ждать от него результата уже сейчас. Мало шансов, что ЦСКА заберется в тройку в этом сезоне. Но по прошлому сезону мы поняли, что в РПЛ возможно всё. И что «Зенит» может стать чемпионом только в последнем туре», — прокомментировал собеседник.
Ближайший выездной матч ЦСКА состоится с петербургским «Зенитом» в субботу, 1 марта. Начало в 16:30 по Москве.

Ранее тренер оценил игру футболиста «Акрона».

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Медведев извинился перед судьей за грубость и обвинения в предвзятости к русским
28 февраля 2025, 05:12

Даниил Медведев (Фото: Instagram* @medwed33)

Российский теннисист Даниил Медведев признал, что перешёл границы в конфликте с судьёй во время четвертьфинала турнира ATP в Дубае, и принёс извинения.
По словам спортсмена, эмоции в ходе матча против нидерландца Таллона Грикспора (счёт 6:2, 6:7, 5:7 — Медведев проиграл) спровоцировали его на несправедливые, как он теперь считает, обвинения в двойных стандартах.

«Ты очень нежный, да? Очень нежный. Что это, двойные стандарты в отношении россиян?», — говорил тогда спортсмен.
Медведев пояснил, что уже обсудил ситуацию с арбитром после игры и извинился, сообщает «Чемпионат».

«Да нет, это я переборщил, конечно. Мы уже поговорили после матча. Извинился. Сказал, что... если честно, не помню всего, чего наговорил. Я его уважаю. Не буду рассказывать, в чём там была проблема. Бывает во время встречи в пылу, в жару получается такое, что кажется тебе нечестным», — говорил Медведев.
Изначально после второго сета судья вынес россиянину предупреждение за неспортивное поведение, что вызвало возмущение Медведева.

27 февраля сообщалось, что скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский.

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