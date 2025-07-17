Врачи Центра Рошаля спасли мальчику глаз, в который врезался игрушечный самолёт

17 июля 2025, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Двенадцатилетний мальчик поступил в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске с открытой травмой глаза. Врачам удалось спасти ребёнку зрение. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В лицо мальчику врезался радиоуправляемый самолёт. В результате на роговице образовалась проникающая рана, а в глазу остались частицы краски с корпуса игрушки. Для лечения потребовалась операция.





«Ранение было сложной формы, поэтому мы наложили три микрошва толщиной 0.02 мм, а также специальную контактную линзу для защиты глаза. После мы удалили частицы краски, которые остались в глазу пациента. Операция длилась 30 минут и прошла успешно», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников.