В Шатурской больнице заработал ещё один современный рентген-аппарат

18 июля 2025, 09:36

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Ещё один современный цифровой передвижной рентген-аппарат типа С-дуга поступил в Шатурскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Этот рентген можно использовать непосредственно в процессе операций.





«Это особенно важно при проведении сложных манипуляций, таких как работа с позвоночником или суставные операции. Благодаря визуализации внутриоперационного процесса снижается риск повреждения близлежащих тканей и органов. Врачи могут более уверенно ориентироваться в сложных анатомических зонах», — рассказал о преимуществах новой медтехники главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов.