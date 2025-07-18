В Шатурской больнице заработал ещё один современный рентген-аппарат
Ещё один современный цифровой передвижной рентген-аппарат типа С-дуга поступил в Шатурскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Этот рентген можно использовать непосредственно в процессе операций.
«Это особенно важно при проведении сложных манипуляций, таких как работа с позвоночником или суставные операции. Благодаря визуализации внутриоперационного процесса снижается риск повреждения близлежащих тканей и органов. Врачи могут более уверенно ориентироваться в сложных анатомических зонах», — рассказал о преимуществах новой медтехники главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов.Первый рентген-аппарат типа С-дуга был установлен в Шатурской больнице в 2019 году, его используют в операционном блоке травматологического отделения.
Медицинское оборудование закупается в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.