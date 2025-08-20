Единая диспетчерская ресурсников ЖКХ Каширы заработает с 1 сентября

20 августа 2025, 15:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Кашире с 1 сентября начнёт работать Единая диспетчерская служба, она объединит диспетчерские службы МУП «Теплосеть» и МУП «Водоканал». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Объединение диспетчерских служб позволит поставщикам коммунальных ресурсов улучшить качество обслуживания жителей и более оперативно реагировать на аварийные ситуации.





«Для Единой диспетчерской уже приобретена мебель и ведётся закупка современного программного обеспечения, благодаря которому диспетчеры смогут мониторить состояние систем тепло- и водоснабжения в режиме реального времени», — говорится в сообщении.