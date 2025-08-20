Услуга «Быстрый проход» заработает на всех направлениях Москвы и Подмосковья

20 августа 2025, 15:24

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Обладатели социальных карт москвича и региональных льгот с 1 сентября смогут воспользоваться услугой «Быстрый проход» на всех железнодорожных направлениях в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.







«Услуга ускоряет посадку на поезд. Пока сервис доступен только на станциях в пределах МЦД. Воспользоваться услугой можно на станциях, оборудованных турникетами или валидаторами. Теперь не нужно будет оформлять разовые билеты для поездок по всем направлениям. Достаточно активировать услугу в кассе раз в год и прикладывать карту москвича для проезда», – пояснили в пресс-службе.