Ещё более 30 подмосковных медиков получили свидетельство на социальную ипотеку
Сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» получил ещё 31 подмосковный медик. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Церемония вручения прошла в Доме правительства Московской области. Свидетельства получили врачи, фельдшеры и медсёстры.
«Программа позволяет медицинским специалистам обзавестись собственным жильем. С начала года свидетельства на покупку квартир получили 124 медика Подмосковья, а за всё время действия программы – около 2 тыс. медработников», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В рамках программы специалисты получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет каждый месяц выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам получатель соципотеки платит только проценты по кредиту.
Присоединиться к программе могут врачи и средний медперсонал. Ознакомиться условиями программы можно на сайте.
В Подмосковье реализуют и другие меры соцподдержки медработников. Это, например, компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор/Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие.